تذيع قناة "إكسترا نيوز" بث مباشر، لمؤتمر صحفي، لكشف الأدلة على تورط إيران بالهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية.

وقال تركي المالكي، المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، إن المملكة تؤكد قدرتها على الدفاع عن أراضيها.