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تستمر ثلاثة أيام.. حملة لإغلاق الوحدات السكنية المستولى عليها بالسويس

تستمر ثلاثة أيام.. حملة لإغلاق الوحدات السكنية المستولى عليها بالسويس

تايم لاين| تخريب يهدد اقتصاد العالم.. تفاصيل 11 يوما على هجوم أرامكو

تايم لاين| تخريب يهدد اقتصاد العالم.. تفاصيل 11 يوما على هجوم أرامكو

الكرملين: بوتين لم يبحث مع بن سلمان توريد منظومات دفاع جوي

الكرملين: بوتين لم يبحث مع بن سلمان توريد منظومات دفاع جوي

 الأزهر و"الأوقاف" يشاركان في أمانة مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان

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