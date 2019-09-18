قضت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، بالإعدام شنقًا على المتهم "أ. خ. م"، طالب، لاتهامه بقتل والديه وشقيقته بمبيد حشري.

تعود القضية رقم 20332 لسنة 2010 جنايات قسم شرطة سيدي جابر، والمقيدة برقم 2597 كلي شرق، عندما تلقى مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدى جابر، يفيد بوفاة 3 أشخاص من أسرة واحدة عقب تناولهم طعامًا يحتوي علي مبيد حشري.

أكدت تحريات ضباط البحث الجنائي بقسم شرطة سيدي جابر، أن وراء إرتكاب الواقعة "أ. خ. م"، طالب، بسبب خلافات أسرية مع أسرته وتغير تصرفاته في الفترة الأخيرة، علي إثرها قام بوضع مبيد حشري سام لهم في الطعام مما أدي إلى وفاة كلًا من والده ويدعى "خ. م. م"، ووالدته "س. م. ع"، وشقيقته "أ. خ. م".

وتبين من تقرير الطب الشرعي أن بقايا الأطعمة المضبوطة تحتوي على سم مركب لمادة "كلورين فسفوري" المستخدمة في المبيدات الحشرية، والتي تسببت في وفاتهم. وعقب تقنين الإجراءات، واستئذان النيابة العامة، تم إلقاء القبض علي المتهم، وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية، وبعد إحالة أوراقة لفضيلة مفتي الجمهورية لأخذ أية، وافقت بالإجماع على إعدام المتهم.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد محمد محمود باشا، رئيس المحكمة، وبعضوية كلًا من المستشارين هاني حامد سالم، وأكرم عبد الفتاح أبو مسلم، وأمانة سر أحمد عبد الرحمن.