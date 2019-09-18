قال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، إنَّ السعودية قادرة الدفاع عن بنيتها التحتية، مضيفًا أنَّ الهجوم على "أرامكو" لا يستهدف السعودية فقط بل يستهدف العالم برمته، داعيًا المجتمع الدولي للاعتراف بالاعتداءات الإيرانية الخبيثة.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي تنقله قناة "سكاي نيوز عربية"، أنَّ إيران حاولت تزييف الحقائق والهجوم على أرامكو جاء من الشمال، مضيفًا "لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب بالمنطقة عبر وكلائها".

وأكّد المالكي، أنَّ إيران تقف وراء الهجمات على أرامكو، موضحا أنَّ الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في أرامكو؛ يُظهر أن النظام الايراني يستهدف المدنيين والبنى التحتية.

وشدد المالكي، على أنَّ استهداف أرامكو هدفه التأثير على الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أنَّ الهجوم جاء من الشمال، مشيرًا إلى أنه جرى استخدام صواريخ دقيقة في استهداف أرامكو، مؤكّدًا أنَّ الهجمات لم تأت من اليمن.