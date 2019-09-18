بدأت المحكمة الاوروبية لحقوق الإنسان، اليوم، النظر في حالة الزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش الموقوف مؤقتا، والذي تتهمه تركيا بالدعاية الارهابية. ويصدر القضاة الـ17 الأعضاء في الغرفة العليا للمحكمة قرارهم في الأشهر المقبلة علما بأن محاكمة دميرتاش في تركيا تبدأ في السابع من يناير المقبل.

ودميرتاش رئيس سابق لحزب الشعوب الديموقراطي الموالي للأكراد وكان نائبا بين 2007 و2018 وتتهمه أنقرة بقيادة "منظمة إرهابية" وممارسة "الدعاية الإرهابية" و"الحض على ارتكاب جرائم"، ووضع قيد التوقيف الموقت في نوفمبر 2016 ويواجه السجن حتى 142 عاما في حال ادانته.

وقالت محاميته بينان مولو "مباشرة بعد الانتخابات (التشريعية التي جرت في يونيو 2015 وفاز فيها حزب الشعوب الديموقراطي بـ13% من الاصوات) اعتبر دميرتاش ارهابيا"، واضافت "يقولون إنه كان يتلقى تعليماته من حزب العمال الكردستاني، ولكن لا دليل مباشرا على انه كان يقود منظمة ارهابية".

ورد مدير دائرة حقوق الانسان في وزارة العدل التركية حاجي علي اكيجول أنه "بالكاد يندد باعمال العنف، وفي الوقت نفسه يدعو الى المقاومة بكل الوسائل الممكنة".

وفي مداخلة ادلت بها كطرف ثالث، تحدثت مفوضة حقوق الانسان في مجلس أوروبا دونجا ميجاتوفيتش عن "وضع بات فيه التوقيف الموقت وسيلة عقاب" في تركيا، لافتة الى "اجواء من القمع (تسود هذا البلد) وتطاول المعارضة الديموقراطية".واورد محام آخر لدميرتاش هو رمضان دمير أن محكمة تركية امرت بداية سبتمبر بالافراج الموقت عن دميرتاش في اطار محاكمته الرئيسية، ولكن "لم يتضح حتى الان" موعد الافراج عنه من سجن اديرن (شمال غرب).

وسبق أن حكم عليه أمام الاستئناف في الرابع من ديسمبر 2018 بالسجن أربعة اعوام وثمانية أشهر بتهمة "الدعاية الإرهابية"، وفي العشرين من نوفمبر، دانت المحكمة الأوروبية تركيا وحضتها على إنهاء اعتقاله الموقت "في أقرب وقت".