أعلن السيد أحمد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، فوز مدرسة دمياط التجريبية الإعدادية المطورة بالمركز الثاني على مستوى القطاع الثالث في مسابقة المعسكرات والمكتبات القصيرة تحت إشراف الوزارة.

وأوضح "سويلم" أن هناك 8 طلاب من المحافظة فازوا بالمركز الثاني وهم يوسف محمد محمد العراقي من مدرسة السادات الثانوية بنين، في مسابقة الإبداع الأدبي، وجنة نصر محمد الجمل، في مسابقة الإبداع الفني، والطالبة فاطمة صابر أحمد حسين، في مسابقة الصحافة، والطالبة نورسين أسامة محمد سليمان، في مسابقة تحدي القراءة العربي، والطالب محمد مراد فهمي شميس، في مسابقة "كاتب وكتاب"، وجميعهم من مدرسة دمياط التجريبية الإعدادية المشتركة.

وأشار وكيل الوزارة إلى فوز الطالبة مريم رضا الشربيني الصعيدي، من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، في مسابقة ذوي الاحتياجات الخاصة، والطالبة ياسمينا أيمن محمد نصر، من مدرسة اللوزي الثانوية بنات، في مسابقة إعداد الأبحاث، والطالبة نرمين أشرف عبدالغفار سالم، من مدرسة اللوزي الثانوية بنات، في مسابقة "أحسن قاريء".

وهنأ "سويلم" الطلاب الفائزين، مؤكدا أن المسابقة تهدف إلى ممارسة الطلاب مجموعة من البرامج والهوايات المحببة إليهم بطريقة منظمة، وتحقيق مبدأ التآخي والتعاون والتعارف بين الطلاب المشاركين، وقضاء أوقات في أنشطة جماعية ممتعة ومفيدة، وتدريب الطلاب على تحمل المسئولية والاعتماد على النفس، وتنمية القدرات والملكات الإبداعية لدى التلاميذ والطلاب، إضافة إلى إثارة روح التنافس بين المترددين، وتأكيد الدور الرائد للمكتبات المدرسية في الأنشطة الصيفية.