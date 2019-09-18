أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، عن حاجته إلى وظائف شاغرة، هي: Execution Senior Lawyer، وRelationship Manager– Wealth.

وتستعرض "الوطن" شروط ومتطلبات الوظائف على النحو التالي:

1- Relationship Manager– Wealth

- يمتلك خبرة تتراوح بين سنة و4 سنوات بمجال إدارة الثروات.

- حاصل على شهادة جامعية.

- على دراية بالمنتجات الاستثمارية.

- يمتلك مهارات إدارة العلاقات العامة.

- يفضل أن يكون حاصلًا على شهادة معتمدة من معهد استثماري.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنـــــــا.

2- Execution Senior Lawyer

وتمثلت الشروط الواجب توافرها بالمتقدم الآتي:

- يمتلك خبرة تتراوح بين 8 و12 سنة بالعمل القانوني، منها 6 -8 سنوات على الأقل بالعمل المصرفي.

- حاصل على ليسانس حقوق.

- يلتزم بتنفيذ نظم العمل واللوائح الداخلية.

- يمتلك القدرة على إدارة المرؤسين بما يحقق أفضل إنتاجية، ومراقبة أعمالهم للتحقق من سرعة وجودة آداءها.

- يلتزم بالميزانية الخاصة بالإدارة ومتطلباتها.

- تكون لديه القدرة على تنفيذ الأعمال الموكلة إليه في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عاليتين.

- لديه مهارات ابتكار الأفكار التي تحسن من جودة العمل وتساعد على حماية حقوق البنك.

ويمكنك التقدم للوظيفة من هنـــــــا.