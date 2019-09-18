أعلن مصرف أبو ظبي الإسلامي- مصر، عن حاجته إلى وظائف شاغرة، هي: Execution Senior Lawyer، وRelationship Manager– Wealth.
وتستعرض "الوطن" شروط ومتطلبات الوظائف على النحو التالي:
1- Relationship Manager– Wealth
- يمتلك خبرة تتراوح بين سنة و4 سنوات بمجال إدارة الثروات.
- حاصل على شهادة جامعية.
- على دراية بالمنتجات الاستثمارية.
- يمتلك مهارات إدارة العلاقات العامة.
- يفضل أن يكون حاصلًا على شهادة معتمدة من معهد استثماري.
ويمكنك التقدم للوظيفة من هنـــــــا.
2- Execution Senior Lawyer
وتمثلت الشروط الواجب توافرها بالمتقدم الآتي:
- يمتلك خبرة تتراوح بين 8 و12 سنة بالعمل القانوني، منها 6 -8 سنوات على الأقل بالعمل المصرفي.
- حاصل على ليسانس حقوق.
- يلتزم بتنفيذ نظم العمل واللوائح الداخلية.
- يمتلك القدرة على إدارة المرؤسين بما يحقق أفضل إنتاجية، ومراقبة أعمالهم للتحقق من سرعة وجودة آداءها.
- يلتزم بالميزانية الخاصة بالإدارة ومتطلباتها.
- تكون لديه القدرة على تنفيذ الأعمال الموكلة إليه في أسرع وقت وبكفاءة وجودة عاليتين.
- لديه مهارات ابتكار الأفكار التي تحسن من جودة العمل وتساعد على حماية حقوق البنك.
ويمكنك التقدم للوظيفة من هنـــــــا.