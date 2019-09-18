أعلن المهندس جمال عبدالصبور، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بجنوب سيناء، عن توافر 116 فرصة عمل بقطاع التشغيل والصيانة بالشركة بمدينة طور سيناء.

وأوضح رئيس الشركة، في بيان له اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا للتوظيف بالشركة قررت في جلستها الأولى الأحد الماضي الموافقة على الإعلان عن بعض الوظائف علي أن يكون التقديم بدءا من الغد وحتى 2 أكتوبر المقبل.

وأضاف أنه جرى وضع عدد من الشروط والضوابط للتقدم لشغل لتلك الوظائف منها أن يكون المتقدم من مواليد مدينة الطور وتوابعها، وألا يزيد السن عن 35 عاما، وأن يكون المتقدم أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها، وأن يجتاز الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية التي تجريها الشركة.