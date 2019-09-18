لا تهدأ حملات وزارة الداخلية على الإرهاب الأسود، فلا يكاد يمر يوم حتى يتساقط الإرهابيين كالذباب في قبضة أجهزة الأمن، ما بين قتيل ومكبل بالحديد، إنفاذا للقانون عما اقترفته أيديهم من جرائم بحق الوطن ومؤسساته.

آخر تلك الحملات شنتها الداخلية، فجر اليوم، أسفرت عن قتل 9 من عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، عقب مواجهات بين الجانبين أثناء مداهمة القوات لوكرين بمدينتي العبور و15 مايو.

وكان من بين القتلى، قيادي حركة لواء الثورة محمود غريب قاسم، واسمه الحركي "خلف الدهشوري" المتورط في حادثي اغتيال العميد قوات مسلحة عادل رجائي، واستهداف كمين شرطة العجيزي بالمنوفية.

اقتحام مسرح الجريمة أسفر عن ضبط بنادق آلية عبارة عن (6 سلاح آلي و2 خرطوش وكمية من مادتي RSALT والنترات، ومجموعة من الدوائر الكهربائية وعبوة متفجرة و2 هياكل عبوات).

على مدار 3 سنوات متواصلة، أعقب استشهاد "رجائي" والذي أسهم في القبض على الإرهابي عادل حبارة، قاتل الـ25 جنداً مصريًا في سيناء، العديد من العناصر التي ساهمت في مقتله، وألقت القبض على آخرين.

لا تغفل القيادة السياسية عما قدمه الشهداء من دماء للحفاظ على تراب الوطن، ودائما ما يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي اسم الشهيد عادل رجائي، وآخرها خلال فعاليات الندوة التثقيفية الـ27 للقوات المسلحة يوم 15 مارس 2018، أثناء تكريم عدد من شهداء قوات الجيش والشرطة.

الشهيد عادل رجائي، الذي ودع زوجته الكاتبة الصحفية سامية زين العابدين بابتسامته المعهودة يوم 22 أكتوبر 2016 في الصباح الباكر بعد تأدية صلاة الفجر، قبل الذهاب إلى عمله، كانت عناصر إرهابية تنتظره بالقرب من منزله وانهالت عليه بطلقات نارية غادرة.

"دم الشهيد لن يضيع هباءً، والمرأة المصرية التي أنجبت كل هؤلاء الشهداء قادرة على تقديم المزيد من الأبطال"، "هضحي بحياتي وعمري ودمي عشان بلدي، طالما لمصر جيش يحميها"، كانت تلك مقتطفات من تصريحات زوجة الشهيد، التي أكدت أكثر من مرة أن عادل رجائي أحبط مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، وأن "الجيش المصري لا يقف على شهادة ضابط، بل يكمل مسيرته في حماية مصر وشعبها".