التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وممثل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، حيث أثنى الأخير على الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

وصرح المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء، بأن الببلاوي أشاد خلال اللقاء بما حققته الحكومة من نجاح لافت على الصعيد الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي في إطار برنامج التعاون مع صندوق النقد الدولي.

وقال مدبولي إن ما حققته مصر يفوق بكثير ما كان متوقعا، مؤكدا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان شجاعا لأقصى درجة غير من سبقوه، والشعب هو البطل.

وأضاف أن تجربة مصر في الإصلاح الاقتصادي أصبحت محل فخر من جانب صندوق النقد الدولي، وصارت مضرب المثل في أروقة الصندوق كنموذج نجاح بارز لما يتبناه الصندوق من برامج إصلاح.

واختتم الببلاوي حديثه بأن مصر تستحق هذا النجاح الذي تحقق بفضل شعب صبور، وقيادة سياسية واعية، وحكومة مجتهدة دأبت على تنفيذ البرنامج بكفاءة وانضباط.

من جانبه، وجَّه الدكتور مصطفى مدبولي الشكر للدكتور الببلاوي على جهوده في قيادة العمل داخل المجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، معرباً عن ترحيب مصر بأفكار ومقترحات الببلاوي باعتباره أحد القامات الاقتصادية المتميزة فى الوطن العربي.