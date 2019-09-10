وفد "خطة النواب" يلتقي قيادات صندوق النقد الدولي بالولايات المتحدة

بدأ وفد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الموجود بالولايات المتحدة الأمريكية، ويرافقة عدد من قيادات وزارة المالية والتخطيط، أولى لقاءاته، بجلسة مع مسؤولي إدارة الشئون المالية بصندوق النقد الدولي، لمناقشة القضايا المتعلقة بإعداد موازنة البرامج والأداء ونظام معلومات الإدارة المالية الحكومية، بما في ذلك أفضل الممارسات الدولية، وربط أهداف التنمية المستدامة بعملية إعداد الموازنة.

وكان في استقبال الوفد الدكتور حازم الببلاوي، رئيس وزراء مصر الأسبق والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي لدول الشرق الأوسط.

وتتضمن الزيارة العديد من اللقاءات أهمها مقابلة المسؤولين بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومعهد السياسة المالية بالعاصمة واشنطن ومجلس شيوخ ولاية ميريلاند ومكتب الرئيس وحكومة ولاية بنسلفانيا ومكتب حاكم الولاية.

ويرأس الوفد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ويُشارك فيه وكيلا اللجنة النائب مصطفى سالم والنائب ياسر عمر والنائب عصام الفقى أمين سر اللجنة، وكل من النواب إبراهيم نظير ومحمد الجبالي ومحمد الشهاوي وميرفت ألكسان وسيلفيا نبيل، أعضاء لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان.

وتستمر جولة الوفد حتى يوم 17 سبتمبر الجاري.