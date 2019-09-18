أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الفنان المصري العالمي مينا مسعود بطل فيلم علاء الدين النسخة الواقعية، سفيرا لمبادرة "اتكلم مصري"، وهي المبادرة، التي أطلقتها وزارة الهجرة للحفاظ على الهوية الوطنية، وتتيح تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح معد خصيصًا لهذا الغرض ومقسم حسب الفئات العمرية.

والتقت الوزيرة بالفنان المصري العالمي مينا مسعود، بطل فيلم علاء الدين النسخة الواقعية، والذي يزور مصر حاليا للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي.

ورحبت الوزيرة بمينا مسعود في وطنه الأم، معربة عن فخرها وسعادتها بما وصل إليه في مشواره الفني، فضلاً عن تمسكه باللغة العربية والمصرية لغة وطنه الأم، مشيرة إلى أن الفن هو أحد عناصر القوى الناعمة لمصر في الخارج، لما له من قوة تأثير، وبالتالي فإن نجاحه يعتبر نجاحًا لمصر بالخارج.

مينا مسعود: سعيد لاختياري سفيرا لمبادرة "اتكلم مصري" ولوجودي في وطني الأم

وأضافت وزيرة الهجرة أنها تشجعه في مسيرته الفنية، متمنية له المزيد من النجاح، إذ أنه من النماذج الرائعة في مجال الفن والتمثيل التي عكست صورة إيجابية عن مصر عالميًا.

ومن جانبه، أعرب مينا مسعود عن سعادته البالغة بإعلانه سفيرا لمبادرة "اتكلم مصري" لتعليم اللغة العربية المصرية، ولوجوده في وطنه الأم ولقائه بالسفيرة نبيلة مكرم، لافتا إلى أنه كان حريصًا على التمسك باللغة العربية المصرية لأنها لغته الأم.

من جانبه، أعرب السيد "صفوت" والد مينا مسعود عن شكره وتقديره لوزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، وحرصها على التواصل مع أبناء المصريين في الخارج، لا سيما المبدعين منهم مثل مينا وربطهم ببلدهم الأم.

يذكر أن مبادرة "اتكلم مصري" التي أطلقتها وزارة الهجرة تهدف إلى ربط المصريين المقيمين بالخارج وترسيخ هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل، وذلك بالتعاون مع مجموعة دار نهضة مصر للنشر.

كما يشارك الفنان المصري مينا مسعود، بطل النسخة الواقعية للفيلم العالمي "علاء الدين"، وأحد شباب الجيل الثاني من أبناء المصريين بالخارج، في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي لهذ العام والتي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر المقبل.

يشار إلى أن مينا مسعود ممثل من أصل مصري، ولد في 17 سبتمبر 1991 بالقاهرة لأبوين مصريين قبل سفرهم وإقامتهم في كندا. ولعب مسعود دور "علاء الدين" في النسخة الواقعية للفيلم، كما لعب دور "طارق القصار" في المسلسل التلفزيوني "جاك رايان"، كما كان له دورًا في الموسم الأول من مسلسل "نيكيتا".