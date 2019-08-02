أكد النجم العالمي مينا مسعود، حضوره فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامتها في الفترة ما بين 19 و27 سبتمبر المقبل، عبر مقطع مصور نشره الحساب الرسمي للمهرجان عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وشارك مسعود مؤخرا في بطولة فيلم "Aladdin" مع الفنان الأمريكي ويل سميث، وحقق الفيلم إيرادات مرتفعة منذ طرحه.

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Fp%2FB0ocgr_HoCa%2F%3Figshid%3D19eza8a0fggd1%26fbclid%3DIwAR30epbmAHnkX7VQ2LYFvWUy_JnwQmD4Ml9QWa7k2x-iZZnkLD4zutk5BzQ&h=AT1abEVXIldErQ7gbGdLZhGqxbhj_MA44_K2a5RAMOnl4nHfcngRhmfXbL8XNFX1JK13ofWCP_YUmtNu-bZ5e7ngglFezd0mgxMFGa_L6aAOZsQDWCxYpqq7-UkCkIh-ew

وقال مينا في الفيديو: "مرحبا أصدقائي، سأحضر مهرجان الجونة السينمائي المقبل، والمقرر انعقاده في شهر سبتمبر".