أصدر الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قراراً بتعيين الكاتب السياسي أحمد المسلماني المستشار السابق لرئيس الجمهورية، عضواً بمجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وقال الدكتور محمود السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، إن "انضمام المسلماني إلى مجلس الكلية يعد إضافة كبيرة، ولا سيما أنه أحد أبرز خريجي قسم العلوم السياسية بها، وهو صاحب مؤلفات سياسية مهمة، ولَم تنقطع صلته بالكلية في أي وقت، وكثيراً ما كان ضيفاً في ندوات ومؤتمرات الكلية على مدى سنوات التخرج".

ومن جانبه أعرب المسلماني عن سعادته باختياره عضواً بمجلس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وقال على هامش حضوره الاجتماع الأول لمجلس الكلية للعام الدراسي 2019-2010: لقد أسعدني وشرفني هذا القرار، إنني أعود إلى بيتي الذي طالما كان الأقرب إلى قلبي.

وتابع: إن كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة هي مؤسسة تفكير كبرى، وهي تستحق وصفها الشهير بأنها (هارفارد مصر) ذلك أنها - من دون أدنى شك - مدرسة السياسة والاقتصاد الأولى في العالم العربي والشرق الأوسط، وسوف أبذل قصارى جهدي مع أساتذتي وزملائي لأجل الحفاظ على صورتها الرفيعة ومكانتها المرموقة.