كرمت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الكاتب السياسي أحمد المسلماني، المستشار السابق لرئيس الجمهورية، عقب ندوة ألقاها داخل الكلية تحت عنوان "العالم 2019 .. تحولات السياسة والاقتصاد".

وقال الدكتور محمود السعيد، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، في بيان له عقب التكريم، إن المسلماني يُعد أحد أبرز الخريجين الذين تعتز بهم الكلية، وأنه قد نجح عبر مؤلفاته وأحاديثه في نقل العلم الأكاديمي من حيّز الجامعة إلي المجال العام. ولايزال يحظى بتقدير واسع في أوساط طلاب الكلية في جميع الأقسام.

يذكر أن المسلماني قد تخرج في قسم العلوم السياسية وعمل مستشارً للدكتور أحمد زويل ثم مستشاراً للرئيس السابق عدلي منصور وله العديد من المؤلفات السياسية أبرزها : الحداثة والسياسة ، والهندسة السياسية ، والجهاد ضد الجهاد.