افتتح الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، معرض "حياة كريمة"، لتوفير مستلزمات المدارس للطلاب غير القادرين مجانا، بمدرسة على عبدالشكور للتعليم الأساسي، بشرق كفرالشيخ، مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2019/ 2020، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية.

وقال المحافظ إن بعض رجال الأعمال والمعلمين والعاملين بالمدرسة شاركوا بالمعرض لرفع العبء عن كاهل الأسر بالمدينة، مشيدا بجودة المنتجات وتنوعها، داعيا المجتمع والمدارس لتكرار تلك المبادرة فى مدارس مدن وقرى المحافظة كنموذج مشرف من تكافل وترابط المجتمع والحث على الإهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وتخفيف العبء عن كاهلهم.

حضر الافتتاح الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم، وهالة النواصرة، مدير إدارة شرق التعليمية، وغادة النحاس، مدير عام المتابعة بالتربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.