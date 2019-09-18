باحثة سياسية: إدارة ترامب مترددة في فكرة التعامل العسكري مع إيران

قالت الباحثة السياسية هديل عويس، من واشنطن، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مترددة في فكرة التعامل العسكري مع إيران، ولكن ترامب أعلن أنه سيُحاسب إيران بعد ما قامت به من اعتداءات على منشأتين نفطيتين في المملكة العربية السعودية، موضحًا أن شركة أرامكو السعودية لها أهمية كبيرة لدى الأمريكان.

وأضافت "عويس"، خلال حوارها عبر "الكونفرنس"، ببرنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، على قناة "TeN"، أن شركة أرامكو تأسست في بدايتها من جنسيات مختلفة بما في ذلك مواطنين يحملون الجنسية الأمريكية، موضحة أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرى أن الاعتداء على أرامكو بمثابة الاعتداء على أمريكا.

وتابعت: "ترامب يريد الاعتماد على الحلفاء الأقوياء من أجل ردع إيران، هناك دعم كامل للحلفاء من أجل استهداف التصرفات الإيرانية المزعزعة للاستقرار".