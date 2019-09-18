قال الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، إن مدرسة علي عبدالشكور للتعليم الأساسي أول مدرسة بالمحافظة تطبق منظومة إعادة تدوير المخلفات بهدف حماية البيئة والصحة وتعظيم القيمة الاقتصادية من المخلفات.

ووجه المحافظ، بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة وأعمال الصيانة للمدرسة، مشيدا بدور معلمي المدرسة في الاهتمام بتعليم الطلاب، ووضع صور رموز المحافظة في مدخل المدرسة لتحفيز الطلاب على التفوق.

وأوضح "طه" أن زراعة الأشجار المثمرة من أعظم المبادرات التى تتبناها الدولة لحماية البيئة وزيادة المساحات الخضراء بالمدارس لرفع مستوى التجميل.

وأكد المحافظ أنه جرى اعتماد 14 مليون و250 ألف جنيه لصرف أجور العاملين على الصناديق الخاصة بمديريتي التربية والتعليم والصحة، بواقع 9 ملايين جنيه للعاملين بالمديرية منهم 4 ملايين جنيه مدبرة من ديوان عام المحافظة، و5 ملايين جنيه ممولة عن طريق وزارة المالية.

وأضاف أنه جرى اعتماد 5 ملايين و250 ألف جنيه للعاملين بمديرية الشئون الصحية، منهم 3 ملايين جنيه مدبرة من ديوان عام المحافظة، ومليونان و250 ألف جنيه تم تمويلها عن طريق وزارة المالية، حفاظا على استقرار أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية.

وأكد "طه" أن المحافظة تحتاج 50 مليون جنيه لأجور العمالة على الصناديق الخاصة شهريا بالمديريات والوحدات المحلية وذلك من خلال الحصر الدقيق لتلك الاحتياجات، موضحا أن مبادرة صرف زي مدرسي موحد بجودة عالية للطلاب غير القادرين بالمدرسة تجربة فريدة تعكس الروح الإنسانية والوطنية.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، والعميد سامح رشاد، والدكتور سلامة الويشي، مدير عام التعليم، وهالة النواصرة، مدير إدارة شرق التعليمية، وغادة النحاس، مدير عام المتابعة بالتربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.