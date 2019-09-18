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السفير الأرجنتيني يتفق مع الغرفة التجارية على تصدير أثاث دمياط لبلاده

السفير الأرجنتيني يتفق مع الغرفة التجارية على تصدير أثاث دمياط لبلاده

"كونوا رجالا".. البطولة الروحية في عظة البابا تواضروس

"كونوا رجالا".. البطولة الروحية في عظة البابا تواضروس

أمين "مصنعي السيارات": قانون تنظيم السيارات منع استغلال أصحاب الإعاقة

أمين "مصنعي السيارات": قانون تنظيم السيارات منع استغلال أصحاب الإعاقة

باحثة سياسية: إدارة ترامب مترددة في فكرة التعامل العسكري مع إيران

باحثة سياسية: إدارة ترامب مترددة في فكرة التعامل العسكري مع إيران

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نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

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خالد منتصر يشخص مرض مؤمن زكريا "الغامض": يصيب 2 مليون شخص بالعالم

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