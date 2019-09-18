السفير الأرجنتيني يتفق مع الغرفة التجارية على تصدير أثاث دمياط لبلاده

اتفق النائب محمد الزيني، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط، مع سفير الأرجنتين بمصر، إدواردو أنطونيو فاريلا، خلال زيارته للمحافظة، على تشكيل لجنة لعقد لقاء مع الملحق التجاري بالسفارة لعمل بروتوكول تعاون بين دمياط كمدينة صناعية تشتهر بالأثاث، ومثيلتها بالأرجنتين، وبحث إمكانية تصدير الأثاث لها من خلال التبادل التجاري، والصفقات المتكافئة من كلا الجانبين.

استعرض السفير أهم المنتجات التي تشتهر بها الأرجنتين في القطاعات المختلفة منها القطاع الزراعي ومجال الطاقة المتجددة ومجال تصميمات صناعة الأثاث وإمكانية التواصل بين الجانبين لدعم التبادل التجاري بينهما.