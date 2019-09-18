يقارن عشاق السيارات بين الطرازات والعلامات التجارية الرائدة في عالم السيارات، بحثا عن التميز والراحة والتجديد، وفي السطور التالية نعرض مقارنة بين سيارتي "سوزوكى سياز" و"فيات تيبو".

سوزوكى سياز.

تضم السيارة "سياز" محركاً بسعة 1400 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 91، وبها ناقل سرعة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتصل أقصى سرعة للسيارة 190 كيلو مترا في الساعة.

وتستغرق السيارة 12 ثانية لزيادة السرعة من صفر إلى 100 كيلومتر.

بلد المنشأ للسيارة اليابان، وسعرها في السوق المصري 280.000 جنيه.

فيات تيبو.

تحتوي السيارة على محرك بسعة 1600 سي سي، وقوة حصان ميكانيكي 110، وتبلغ أقصى سرعة للسيارة 192 كيلومترا في الساعة.

كما تستغرق السيارة وصولاً لأعلى سرعة لـ100 كيلومتر 11.2 ثانية، والسيارة بها ناقل حركة أوتوماتيك مزود بـ6 سرعات، وتستهلك السيارة لقطع مسافة 100 كيلومتر 6.3 لتر من الوقود.

وبلد المنشأ للسيارة إيطاليا، وتأتي السيارة بعدة فئات في السوق ويبدأ سعرها بـ214 ألف جنيه، ويصل إلى 303 آلاف جنيه.