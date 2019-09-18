افتتح محافظ كفرالشيخ، الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، اليوم الأربعاء، مدرسة كفرالشيخ الثانوية المعمارية الزخرفية بعد تحويلها لمدرسة "عسكرية ".

وأشار المحافظ إلى أن عدد المدارس العسكرية في المحافظة وصل إلى 7 مدارس عسكرية، وهي الشهيد رياض الثانوية العسكرية، ومدرسة الصنايع الفنية العسكرية، وشهيد السلام الثانوية العسكرية، وكفرالشيخ المعمارية الزخرفة العسكرية، ومدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية بدسوق، ومدرسة الشهيد محمد لطفي العشري الثانوية العسكرية ببيلا، ومدرسة الشهيد محمد فؤاد الثانوية العسكرية بسيدي سالم.

وأوضح "طه" أنه جرى زيادة 4 مدارس عسكرية في عام حيث كانت 3 مدارس فقط ليصل العدد الإجمالي إلى 7 مدارس، لافتا إلى أنه من المقرر وصول عددها إلى 17 مدرسة بحلول العام المقبل.

وكلف المحافظ، وكيل وزارة التربية والتعليم، برسم وتجميل أكشاك محولات الكهرباء، وتشغيل وإعادة تصنيع الأثاث المدرسي المتهالك في صناعة أثاث جديد، وصيانة وإصلاح الجرارات والبداية بجرارين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ، وأيضا إصلاح جهازي تكييف من الديوان العام.

وكلف بتشغيل مشروع رأس المال والوحدة المنتجة لثقل مهارات الطلاب من خلال التعليم الجيد والتدريب الفني العملي الفعلي على أعمال الصيانة والإصلاح والفك والتركيب للأعمال الميكانيكية، ونقل جرارين من الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفرالشيخ لإصلاحهما في ورشة قسم الجرارات بمدرسة كفرالشيخ الثانوية المعمارية الزخرفية لتدريب الطلاب، وإجراء الصيانة والإصلاح اللازم لهما بالمشاركة المجتمعية، ومن ثم تعميم التجربة على مدارس التعليم الفني، وذلك بالتنسيق مع وكيل الوزارة والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.

وكلف طه، الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني بالمديرية، إعادة تصنيع الأثاث المدرسي المتهالك لتعظيم القيمة الاقتصادية وحماية المال العام، إضافة إلى إعادة تشغيل حديد التسليح الخارج من هدم المدارس القديمة المضمومة بخطة الأبنية التعليمية كإعادة إنشاء، وذلك باستخدامها في الأعمال المختلفة منها حماية نوافذ المدارس، وذلك من خلال مشروع رأس المال والوحدة المنتجة بالمدارس الفنية المعمارية الزخرفية، لتدريب الطالب عمليا على أعمال التصنيع والإنتاج وثقل مهاراته.

وقدم الشكر للواء أركان حرب خالد توفيق، قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، والعميد سامح الطنوبى، المستشار العسكري للمحافظة، لجهودهما المبذولة في تحويل 4 مدارس جديدة إلى مدارس عسكرية في كفرالشيخ خلال عام من بداية سبتمبر 2018.

جاء ذلك بحضور المستشار سامح الطنوبي، المستشار العسكري للمحافظة، والدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، واللواء هاني النواصرة، عضو مجلس النواب، والمهندس محمد سلامة، رئيس فرع الهيئة العامة للأبنية التعليمية بكفر الشيخ، والمهندس محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، والعميد سامح رشاد، مدير مرور كفرالشيخ، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، والدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم، وهالة النواصرة، مدير إدارة شرق كفرالشيخ التعليمية، وغادة النحاس، مدير عام المتابعة بالتربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية.