مر عليها عام.. مزاد علني لبيع المتعلقات المفقود داخل مركبات النقل العام في الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة لنقل الركاب في الإسكندرية، على مدار ثلاثة أيام، إقامة مزاد علني لبيع المتعلقات المفقودة بالترام والأتوبيسات التي لم يستدل على أصحابها.

وكانت الهيئة العامة لنقل الركاب، أعلنت عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، عقد المزاد داخل مقر الهيئة بمنطقة مصطفى كامل، لبيع المتعلقات التي عثر عليها داخل وسائل النقل "الترام والأتوبيسات"، ولم يستدل على أصحابها لمدة عام.

وقال المهندس علي صقر، مدير إدارة الحركة والمتابعة بهيئة النقل العام في الإسكندرية، إن الهيئة تقوم بعقد المزاد في كل عام تقريبًا وليس الأمر بجديد، موضحًا بأن سائقي ومحصلي الترام والأتوبيسات يعثرون على بعض متعلقات الركاب التي يتركوها داخل المركبة المشار إليها.

وأضاف "صقر"، لـ"الوطن"، أن أبرز الأشياء التي تم بيعها داخل المزاد العلني العام الجارِ الملابس المستعملة التي تركها المصطافين دون قصد، إضافة إلى حقائب مدرسية وكتب، مشيرًا إلي أنه تم بيع 200 قطعة ملابس وحقيبة متنوعة بمبلغ يتراوح ما بين 4 إلى 6 آلاف جنيه، مؤكدًا بأن المزاد أداره 7 موظفين من المحاسبين والتفتيش المالي بهيئة النقل العام، موضحًا بأن المزاد حضره عدد كبير من تجار الخردة والمواطنين.