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الجالية المصرية بالسعودية تعلن وقوفها خلف الرئيس: "الخير جاي على إيدك"

الجالية المصرية بالسعودية تعلن وقوفها خلف الرئيس: "الخير جاي على إيدك"

صور.. "إعلام بني سويف" تنظم حفل تخريج الدفعة الثالثة

صور.. "إعلام بني سويف" تنظم حفل تخريج الدفعة الثالثة

عباس يعلن رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتنياهو

عباس يعلن رفضه حكومة إسرائيلية جديدة برئاسة نتنياهو

"الصحة" تسحب "زانتاك" من الصيدليات لحين التأكد من خلوه من مواد مسرطنة

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