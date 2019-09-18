أجرت لجنة بحوث الإسكان والبناء التابع لوزارة الاسكان والمجتمعات العمرانية، جولة لمعاينة 35 عمارة سكنية في حي الشروق بمنطقة "الكيلو 7" بمدينة مرسى مطروح تفعيلا للبروتوكول الموقع مع المحافظة للارتقاء بالمظهر الحضاري والتأكيد على السلامة الإنشائية للمباني.

وقال المهندس إبراهيم الحفيان، مدير التخطيط العمراني بمطروح، إنه سيجرى مراجعة الحالة الهندسية والسلامة الإنشائية لجميع العمارات بمنطقة "الكيلو 7"، وتقييم حاجتها إلى رفع كفاءة للبدء في أعمال تنفيذ إعادة التأهيل والتطوير.

وأهابت محافظة مطروح بالمواطنين قاطني الوحدات السكنية بعمارات "الكيلو 7" بالتعاون مع لجنة المركز القومي للإسكان والبناء، والتوجه لمجلس مدينة مرسى مطروح في حال الرغبة في تسجيل الملاحظات الخاصة بحالة الوحدة السكنية لديهم.