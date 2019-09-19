قال علاء ثروت خليل، أحد أبناء الجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية، إن آلاف المصريين العاملين بالمملكة العربية السعودية، الذين يرفعون اسم مصر بالعمل يقفون خلف مصر والرئيس والجيش.

وأضاف "خليل"، خلال فيديو بثه برنامج "اليوم" الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم عبر شاشة "dmc": "إحنا في ضهر القوات المسلحة والرئيس عبدالفتاح السيسي، اللي عدوا بمصر من زمن الفتن وحطوها على الطريق الصحيح، ووقفوا في وجه اللي حاولوا يهزوا استقرارها".

وتابع: "الجهلة اللي بيطلقوا الشائعات ميعرفوش عظمة شعب مصر، شعب مصر حاسس بما يفعله القائد ليل ونهار، الرئيس بنالنا طرق جديدة ومدن جديدة، قضى على الأيام الصعبة اللي اتقطعت فيها الكهرباء والطرق".

واستطرد: "شايفين العالم بيرجع لمصر إزاي، وإزاي مصر بتقود أفريقيا، والسياحة بترجع عشان كدا عايزين يركعوا مصر".

وأكد أن شعب مصر كله يقف خلف الرئيس السيسي، "واثقين في الرئيس وعارفين إن الخير جاي على إيديه، وعلى إيد قواتنا المسلحة".