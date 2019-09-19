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التموين تنفي حذف المواطنين من منظومة الخبز: "مش في خطتنا"

التموين تنفي حذف المواطنين من منظومة الخبز: "مش في خطتنا"

بعد مزاعم احتوائه على مواد مسرطنه.. إليك دواعي استعمال عقار "زانتاك"

بعد مزاعم احتوائه على مواد مسرطنه.. إليك دواعي استعمال عقار "زانتاك"

ليس لها سبب محدد.. حالات نادرة لأشخاص لهم قرون

ليس لها سبب محدد.. حالات نادرة لأشخاص لهم قرون

التعليم: مدرسة "الصالحية" للتعليم الزراعي ستوفر فرص عمل للخريجيين

التعليم: مدرسة "الصالحية" للتعليم الزراعي ستوفر فرص عمل للخريجيين

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد المدن الجامعية طالبات

نائب رئيس جامعة عين شمس يتفقد المدن الجامعية طالبات

رئيس شركة هندسية: "التبرع لـ تحيا مصر أقل حاجة نعملها للدولة"

رئيس شركة هندسية: "التبرع لـ تحيا مصر أقل حاجة نعملها للدولة"

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سد النهضة.. أزمة من أيام السادات تفاقمت في 2011 ووثيقة للحل في عهد السيسي

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سرعتها 10 جيجا بايت في الثانية.. مميزات أسرع شبكة "واي فاي" بالعالم

لهواة الشهرة السريعة: "اخترع الكذبة.. وارميها على السوشيال"

لهواة الشهرة السريعة: "اخترع الكذبة.. وارميها على السوشيال"

نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

حققت نتائج غير متوقعة.. أهم المعلومات حول انتخابات الرئاسة التونسية

حققت نتائج غير متوقعة.. أهم المعلومات حول انتخابات الرئاسة التونسية

خطوات حجز 1268 قطعة أرض متميزة و814 أكثر تميزًا في 6 مدن جديدة

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