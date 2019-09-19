كشف الكاتب والروائي أحمد مراد عن وصول إيرادات فيلمه الأخير "الفيل الأرزق 2" إلى 99 مليون جنيه.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أنه قرر في البداية ألا يقدم جزء ثاني من الفيل الأرزق وأنه اتفق مع المخرج مروان حامد على الاكتفاء بجزء واحد من الفيلم.

وأشار مراد أنه قرر تقديم جزء ثاني من الفيلم بعد نجاح فيلم "الأصليين" وأنه اتفق مع مروان حامد الذي طلب منه كتابة الجزء الثاني.

وكشف مراد عن كواليس تأليفه لرواية الفيل الأزرق مشيرًا أنه كان لديه صديق أصيب بمرض الانفصام في الشخصية "شيزوفرينا" وكانت أعراضها صعبة عليه وتوفي في ظروف غامضة لافتًا أن وفاته أثرت فيه وأن فكرة اصابته في المرض ظلت معه حتى شبابه.

وقال مراد إن مريض الانفصام يقول أن معه أحد الأشخاص كأحد أعراض المرض متسائلًا: "طب لو فعلًا فيه حد معاه حقيقي" لافتًا أن هذه هي الفكرة الرئيسية حول الفيل الأزرق.

وأوضح مراد أنه استعان بكتب السحر التي تباع على الارصفة وقرأها وزار أحد المعارض الإسلامية ووجد قميص سحري عليه طلاسم ودم وانطلقت بعدها الفكرة الخيالية للجزء الثاني من الفيل الأزرق: "لقيت كتب خاصة بالسحر وقريتها وفتحت معايا عالم وفي يوم لقيت قميص متعلق لقيته مكتوب عليه سحري من عصر وعليه طلاسم ودم وصورته وروحت البيت الخيال اشتغل".

وأشار مراد أن الأحلام والكوابيس الموجودة في فيلم الفيل الأزرق كلها رأها بالفعل بعدما ظل لفترة يقرأ في كتب السحر وكان ينام ويرى هذه الكوابيس ثم يستيقظ من النوم لكتابة هذه الكوابيس التي رأها وأضافها في الفيلم.

وأثنى مراد على دور زوجته والتي تحملت معه الكثير وكانت تشاهده وهو يستيقظ على الكوابيس بسبب الكتب التي كان يقرأها.