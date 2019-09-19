قررت وزارة الصحة والسكان، سحب عقار "زانتاك" بكل أشكاله الصيدلية وتركيزاته، وأصدرت قرار بذلك لحين الانتهاء من الإجراءات التي تؤكد خلو المستحضر من شائبة بها مواد مسرطنة بمستويات منخفضة.

ووجهت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة إلى وكلاء الوزارة بجميع المحافظات، خطاب تقرر فيه سحب عينات من المادة الخام "الرانتيدين" من جميع المصانع المنتجة، لتحليلها للتأكد من عدم وجود الشائبة بالمادة الخام.

يستخدم هذا العقار بشكل واسع جدا، لذا تواصلت "الوطن" مع الدكتور سعيد شلبي أستاذ الباطنة والجهاز الهضمي والكبد بالمركز القومي للبحوث، ليحدد أبرز البدائل المتاحة للـ"زانتاك".

وقال الدكتور سعيد شلبي إنه يوجد أدوية عديدة لعلاج الحموضة غير عقار زانتاك أبرزها جستراذول، وأوميتراذول، وكونترولوك، ونيكسيان.

يذكر أن العقار ينتمي لمجموعة الأدوية التي تسمى حاصرات الهيستامين، وتعمل على منع ومعالجة القرحة الهضمية (Peptic ulcer) في المعدة والإثني عشر والنزف من الجهاز الهضمي، كما يقلل كمية الحامض الذي تنتجه المعدة، وهكذا يمكن من شفاء القرحة.