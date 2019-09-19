التموين تنفي حذف المواطنين من منظومة الخبز: "مش في خطتنا"

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات، إن هناك مجموعة محددات وضعتها لجنة العدالة بالوزارة يتم على إثرها حذف الأشخاص من السلع التموينية وليس بطاقة الخبز، مؤكدا أنه ليس هناك خطة في الوزارة، لحذف أي مواطن من منظومة الخبز.

وأضاف "مدكور"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مساء DMC"، مع الإعلامي رامي رضوان، على شاشة "DMC"، أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقوم حاليا ببناء أكبر قاعدة بيانات في تاريخ مصر، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوزارة تسعى لتوجيه الدعم لمستحقيه وليس تقليل الفئة المستحقة للتموين.

وأشار إلى أن الوزارة ستفتح الباب التظلمات اليوم الخميس، عبر موقع إدارة دعم مصر، والذى يستمر حتى نهاية أكتوبر القادم، للسماح للمواطنين المحذوفين لمعرفة الأسباب التي تم حذفهم من منظومة التموين ومن ثم التقدم للتظلم.