وقع حادث إطلاق نار على الجانب الغربي في ولاية شيكاغو الأمريكية، ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وجريح.

وذكرت الشرطة الأمريكية بولاية شيكاغو إن الضحايا كانوا يقفون خارج متجر بقالة في حي ويست جارفيلد بارك بالمدينة يوم الأربعاء عندما فتح ركاب سيارة سيدان بيضاء النار عليهم، وقال مكتب الفحص الطبي بالمقاطعة إن ثلاثة رجال تتراوح أعمارهم بين 19 و23 عاما، نقلوا إلى المستفى حيث توفوا في وقت لاحق.

والضحية الرابعة، رجل يبلغ من العمر 22 عامًا تم نقله إلى المستشفى ولم يتم التعرف على حالته الصحية، وفقا لـ"نيويورك تايمز".

وذكر مدير الشرطة إدي جونسون للصحفيين بعض التفاصيل حول حادث إطلاق النار خلال مؤتمر صحفي حول منفصل مؤكدا أن من بين المصابين سيدة تبلغ من العمر 29 عامًا بجروح خطيرة.