قالت شرطة مدينة "أوديسا" بولاية تكساس الأمريكية، اليوم، إن حادث إطلاق النار العشوائي، التي شهدته المدينة أمس، وأسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة 22 آخرين، نفذه شخص واحد فقط وتصرف بمفرده.

وقال رئيس إدارة الشرطة مايكل جيرك - خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة "سي إن إن" الأمريكية - إن التحقيقات ما زالت مستمرة في ظل العمل على العديد من مواقع الجريمة، وأضاف أنه لا توجد إجابة محددة بشأن الدافع وراء وقوع الحادث، ولا بخصوص الأسباب التي أدت إليه، مشيرا إلى أن دوافعه مجهولة.

ورفض جيرك، الكشف عن هوية منفذ الحادث لأسباب لم يذكرها، لافتًا إلى أن أعمار الضحايا القتلى تتراوح بين 15 إلى 57 عامًا، مقدمًا تعازيه لأسر الضحايا، ووجه الشكر إلى العديد من الهيئات الفدرالية المحلية الأخرى التي قدمت تعاونًا فيما يتعلق بالحادث.

من جهته، وجه حاكم ولاية تكساس جريج أبوت، الشكر إلى أول من تعاملوا مع الحادث فور وقوعه، معربًا عن حزنه الشديد لأسر الضحايا القتلى والجرحى، وأكد أبوت - خلال المؤتمر الصحفي ذاته - أنه يتم العمل على وجه السرعة لصياغة حلول تتعامل مع الاعتداءات المتعلقة بالكراهية العنصرية لإبقاء المجتمع أكثر أمانًا، لافتًا إلى أنه يجب التوصل إلى حلول من شأنها أن تبعد الأسلحة عن أيدي المجرمين. ووصف المسؤول الأمريكي، الوضع الراهن في الولاية الأمريكية بأنه غير مقبول وأنه يجب اتخاذ إجراءات بهذا الصدد.