"البهظ بيه".. حكاية دور رفضه جميل راتب فأصبح ملازما له

"ﺃﻧﺎ ﻋﻴﺸﺖ ﺣﻴﺎتي ﻛﻠﻬﺎ ﺗﺎﺟﺮ ﻛﻴﻮﻑ، ﺍﺑﺘﺪﻳﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺸﺎي ﻭﺍﻟﺒﻦ ﻭﺍﻟﺪﺧﺎﻥ.. ﺍﻟﻜﻴﻒ ﺷﻬﻮﺓ، ﻭﺍﻟﺸﻬﻮﺓ هى اللى ﺑﺘﺸﺪ ﺍﻟﻘﺮﺵ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ".. جملة شهيرة نطق بها الفنان الراحل جميل راتب خلال تأديته لدوره الشهير "سليم البهظ"، في فيلم الكيف.

تعتبر شخصية "البهظ بيه" إحدى أشهر الشخصيات التي قام بها الفنان الراحل جميل راتب، والذي تحل اليوم، الخميس 19 سبتمبر، الذكرى الأولى لوفاته، عن عمر ناهز 91 عاما، بعدما أثرى الحياة الفنية بالعديد من الأعمال الخالدة، والتي كان من ضمنها فيلم "الكيف".

في البداية.. رفض "راتب" دور "البهظ"، حيث كان يراه غير ملائم لشخصيته، وبعيد كل البعد عن طباعة الشخصية، كما أن مفردات "البهظ" كانت مبهمة بالنسبة للفنان الراحل، بحسب حديثه في لقاء تليفزيوني، في برنامج "فحص شامل"، الذي عُرض على فضائية الحياة.

حاول جميل راتب فهم سبب اختيار المخرج والمؤلف له لتأدية دور "البهظ" بالرغم من بعد الشخصية في الحقيقه عن طباعه: "كلامه حتى بيقول ألفاظ أنا مش فاهمها"، فسألهم: "اخترتوني ليه وفي نجوم كتير ممكن يعملوا الدور؟".

صناع العمل أجابوا الفنان الراحل على تساؤله، بأنهم يريدون ممثل يكون بمثابة مفاجأة للجمهور، بحيث لا يتوقعون وجوده في تلك الشخصية، لأنه لم يلعبها من قبل، وهو ما حدث بالفعل، وحققت شخصية "البهظ" نجاحا كبير.

من خلال دوره في فيلم "الكيف"، حصد جميل راتب على جائزة عن شخصية "البهظ" التي أشاد بها والنقاد، وقربت المسافة بينه وبين الجمهور: "نجحت في الشخصية وأخدت جايزة فيها".