فاز فريق إيناكتس جامعة القاهرة بالمركز الأول في المسابقة العالمية للنشاط الطلابي المقامة هذا العام في الولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت دكتور فاطمة سري، رئيس برنامج "إيناكتس مصر"، فوز طلاب مصر بعد منافسة أخيرة مع الولايات المتحدة وألمانيا وكندا.

وينافس فريق جامعة القاهرة بمشروع "Organic Pads"، بعد أن وجدوا مشكلة منتشرة بين أهالي المناطق الفقيرة وهي تسرب الفتيات من التعليم، في أثناء الدورة الشهرية، لعدم قدرة الأهالي على شراء "الفوط الصحية"، وهو ما دفعهم لابتكار فوط صحية من ألياف الموز الطبيعية، وتعبئة كميات جيدة منه ونجحوا في توزيعها بالفعل لحل تلك الأزمة المجتمعية.

"Enactus" هو أكبر منصة للتعلم التجريبي في العالم، وهي مكرسة لخلق عالم أفضل مع تطوير الجيل القادم من رواد الأعمال والمبتكرين الاجتماعيين، ويتواجد البرنامج بـ55 جامعة مصرية، يركز برنامج "إناكتس" على تعليم 6 محاور أساسية وهي اقتصاد السوق وريادة الأعمال ومهارات النجاح ومحو الأمية المالية والابتكار وأخلاقيات العمل.

وفي مصر، بدأت منظمة إيناكتس مصر المسابقة المحلية عام 2004 حيث تقوم كل جامعة بتقديم مشاريع مبتكرة تمس تحديات ومشاكل المجتمع ليتم تقيمها في مسابقة بحضور الرؤساء التنفيذيين لكبار الشركات لاختيار الفريق الأكثر فاعلية في إطار الستة محاور سابقة الذكر، وتساهم المشاريع المقدمة في خلق جيل من رواد الأعمال معني بتنمية المجتمعات بشكل فعال ومبتكر، وهذا وقد استطاعت مصر إحراز مراكز متقدمة في المسابقة العالمية والحصول على كأس العالم أكثر من مرة منذ تأسيس إناكتس مصر.

والعام الماضي فاز فريق إيناكتس جامعة 6 أكتوبر في المركز الثاني بالمسابقة العالمية، وأشاد مجلس الوزراء بمشروعهم، كما عُرض ضمن انجازات الشباب في فيلم بالمؤتمر الوطني للشباب الثامن الذي انعقد السبت الماضي، وكان إيناكتس" 6 أكتوبر المعروفة بـ"فريق الياسمين"، تمكّنت من حصد تلك النتيجة العالمية، من خلال مشروعها المبتكر، الذي توصلت فيه إلى أن مصر كانت تتصدر قائمة الدول المصدرة للياسمين، ولكنها بدأت في التراجع نتيجة الكيماويات بالتربة، لذلك عمل الفريق على ابتكار حلول للمشكلة، فتوصلوا لنوع معين من الديدان التي تنتج سمادًا عضويًا يساعد التربة على التخلص من الكيماويات، وبالفعل أرسلوا العينة لسويسرا وأثبتت فاعليتها، ومن ثم نقلوا تجربتهم للفلاحين بقرية "شبرا بلولة" التابعة لمركز قطور بمحافظة الغربية، والتي تشتهر بزراعة الياسمين، حتى احتلت المركز الأول في إنتاج الياسمين عالميًا بنسبة 45%، وبنسبة 75% من الإنتاج المحلي، حتى استعادت البلاد صدارتها.