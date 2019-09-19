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غبار كويكب عملاق ينقذ كوكب الأرض منذ 477 مليون سنة

غبار كويكب عملاق ينقذ كوكب الأرض منذ 477 مليون سنة

اليوم.. قطع المياه عن جميع عزب "بحري المحمودية" في الإسكندرية

اليوم.. قطع المياه عن جميع عزب "بحري المحمودية" في الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تعلن قبول دفعة جديدة بفرع "أنجمينا" في تشاد

جامعة الإسكندرية تعلن قبول دفعة جديدة بفرع "أنجمينا" في تشاد

نائب رئيس بنك مصر: انخفاض سعر الدولار 8% خلال عام 2019

نائب رئيس بنك مصر: انخفاض سعر الدولار 8% خلال عام 2019

ظريف يتهم ترامب بتصعيد الضغط الاقتصادي على الإيرانيين

ظريف يتهم ترامب بتصعيد الضغط الاقتصادي على الإيرانيين

المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يمثل أمام الكونجرس في جلسة سرية

المبعوث الأمريكي إلى أفغانستان يمثل أمام الكونجرس في جلسة سرية

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تحسباً لتقلبات الطقس.. المحافظات الساحلية تستعد لمواجهة أخطار السيول

تحسباً لتقلبات الطقس.. المحافظات الساحلية تستعد لمواجهة أخطار السيول

في الذكرى الأولى لوفاته.. جميل راتب أيقونة مسرحية تشهد لها باريس

في الذكرى الأولى لوفاته.. جميل راتب أيقونة مسرحية تشهد لها باريس

سد النهضة.. أزمة من أيام السادات تفاقمت في 2011 ووثيقة للحل في عهد السيسي

سد النهضة.. أزمة من أيام السادات تفاقمت في 2011 ووثيقة للحل في عهد السيسي

سرعتها 10 جيجا بايت في الثانية.. مميزات أسرع شبكة "واي فاي" بالعالم

سرعتها 10 جيجا بايت في الثانية.. مميزات أسرع شبكة "واي فاي" بالعالم

لهواة الشهرة السريعة: "اخترع الكذبة.. وارميها على السوشيال"

لهواة الشهرة السريعة: "اخترع الكذبة.. وارميها على السوشيال"

نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

نجوم الفن والغناء يعلنون تأييدهم للرئيس السيسي: احنا معاك ويسقط الخونة

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