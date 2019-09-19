التقى السفير المصري لدى أوتاوا، أحمد أبوزيد، أمس الأربعاء، بالمفوضة العليا للتجارة بالحكومة الكندية، الدكتورة أيليش كامبيل، وتناول اللقاء مناقشة مبادرات ومقترحات تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين مصر وكندا، وفرص جذب الاستثمارات الكندية إلى مصر.

ويأتي ذلك في إطار النشاط الذي يقوم به السفير في العاصمة الكندية "أوتاوا"، التي شهدت أمس الأول الثلاثاء، أيضا لقاء بين السفير المصري ونظيره الفلسطيني لدى كندا، نبيل معلوف، وتناول اللقاء سبل دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني على الساحة الكندية.