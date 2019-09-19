مقتل 10 أشخاص في هجوم بسيارة مفخخة جنوب أفغانستان.. و"طالبان" تتبنى

أعلن حاكم ولاية زابل مقتل 10 أشخاص وإصابة 85 آخرين، اليوم، في تفجير سيارة مفخخة استهدف مبنى الاستخبارات في مدينة قلعة بجنوب أفغانستان.

وقال رحمة الله يرمال، في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، إن "سيارة مفخخة استهدفت إدارة الأمن الوطنية الأفغانية صباح اليوم"، موضحا أن "مستشفى الولاية الذي يقع في المكان نفسه دمر"، مبينا أن "10أشخاص قتلوا وجرح 85 آخرون".

وتبنى قاري يوسف أحمدي متحدث باسم حركة "طالبان"، الاعتداء الذي وصفه بأنه "عملية استشهادية ضد إدارة الاستخبارات"، قائلا: "نفذنا هجوما استشهاديا ضد إدارة الأمن الوطنية"، مؤكدا أن المبنى دمر بالكامل.

جدير بالذكر، أن أفغانستان تشهد سلسلة هجمات تتبنى حركة طالبان معظمها، وتأتي قبل انتخابات رئاسية مقررة في 28 سبتمبر الجاري.