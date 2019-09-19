أعلنت الخطوط الجوية القطرية،أمس الأربعاء، انها تكبدت خسائر بلغت 639 مليون دولار في السنة المالية التي انتهت في مارس 2019، وعزت الشركة ذلك الى إغلاق أسواق رئيسية بوجهها، وقالت في بيان إن السنة المالية حتى مارس "كانت مليئة بالتحديات"، مبدية أسفها لتسجيل خسائر صافية بلغت 2,3 مليار ريال قطري "(639 مليون دولار" تعود الى خسارة وجهات ناضجة كانت تحظى بإقبال كبير وارتفاع أسعار الوقود وتقلبات اسعار الصرف.

وأكدت "الجوية القطرية"، "أن القواعد الاساسية لأعمالنا تبقى قوية للغاية، وكشفت الشركة عن اضافتها 31 وجهة جديدة منذ بدء المقاطعة، لتعمل عليها الطائرات التي كان يتم تشغيلها على الوجهات المتوقفة، اضافة الى طائرات جديدة، على حد تعبيرها.

وأشارت الخطوط الجوية القطرية، إلى أن اسطولها زاد عدده 25 طائرة إلى درجة ان الشرطة رحّبت بطائرتها الـ250 في مارس 2019، على حد زعمها

وكانت الشركة قد سجّلت خسائر بلغت 69 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي، وكانت الامارات، التي كانت تعد سوقا رئيسية للشركة القطرية، بالاضافة الى السعودية والبحرين ومصر، فرضوا مقاطعة على قطر منذ عام 2017، وقاموا باغلاق مجالاتهم الجوية وحدودهم واسواقهم بوجه الدوحة، واتهمت دول المقاطعة قطر بإقامة روابط مع جماعات متطرفة وقربها من ايران.