القومية للأنفاق: غير مطروح إنشاء قطار كهربائي في سيناء

كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن أن الهيئة لم تقم بوضع دراسات جدوى لإنشاء مشروع قطار جر كهربائي في سيناء، قائلة: "غير مطروح حاليا وجود قطار جر كهربائي بسيناء"، مشيرة إلى أن مشروعات أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد وشبكة الطرق الضخمة التي يتم إنشائها في سيناء حاليا كافية لاستيعاب كثافات حركة النقل للبضائع والركاب من وإلى سيناء لمدة 25 عاما.

وقال اللواء عصام والي رئيس الهيئة، في تصريحات لـ"الوطن"، إن الهيئة تسير بخطوات ناجحة في تنفيذ مشروعات الأنفاق، مؤكدا أنه سيتم افتتاح محطة هليوبوليس بالخط الثالث للمترو بمصر الجديدة في أكتوبر المقبل، لافتا إليّ أن الخط الثالث سينقل نحو 2 مليون مواطن عقب استكماله.

وأضاف "والي"، أنه مع انتهاء شبكة المترو بالخطوط الرابع والخامس والسادس سيتم نقل نحو 9 ملايين راكب يوميا، مؤكدا أن الهيئة تنفذ المشروعات وفقا لخطط معينة تخدم الجمهور وتقدم له خدمات مميزة، لافتا إليّ أن مشروعات الأنفاق تعمل على تخفيف الضغط المروري بالقاهرة الكبرى.