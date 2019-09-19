هيرميس مستشارا لطرح "هليوس تاورز" الجنوب أفريقية في بورصة لندن

تعتزم شركة هليوس تاورز الجنوب أفريقية المتخصصة في البنية التحتية لأبراج الاتصالات، الطرح الأولي في بورصة لندن، مع توقعات بجمع 125 مليون دولار من عوائد طرح أسهمها، وفقا لبيان نية الطرح الصادر عن الشركة.

وأكدت هيرميس في بيان صحفي للبورصة اليوم أنّ تحديد السعر النهائي لسهم الشركة في الطرح سيكون بعد إتمام عملية بناء الأوامر الشهر المقبل، لافتة إلى عزمها طرح نحو 25% من أسهمها، وتتوقع الانضمام لمؤشرات فوتسي البريطانية.

وتعمل الشركة في مجال إنشاء وتطوير شبكات أبراج شبكات المحمول في عدة بلدان، بينها "تنزانيا، الكونجو الديمقراطية، غانا، الكونجو برازافيل، وجنوب أفريقيا".

وفي هذا السياق أعرب كاش بانديا الرئيس التنفيذي للشركة عن سعادته ببدء إجراءات طرح الشركة في بورصة لندن، وأكد أنّ سوق الشبكات المحمولة في أسواق جنوب الصحراء الغربية أحد أسرع الأسواق نموا في العالم.

وأضاف أنّ شركته تمتلك سجلا حافلا من إنشاء أبراج وبنية تحتية للعديد من مشغلي خدمات المحمول في البلدان التي تعمل بها الشركة، مضيفا أنّ قوة البنية التحتية لشبكات الاتصالات من عوامل النمو الاقتصادي المستدام.

وأعرب الرئيس التنفيذي عن إيمانه بأنّ شركته قادرة على مواصلة تقديم أداء مالي وتشغيلي قول على المدى البعيد وتعظيم القيمة لمستثمري الشركة.

وكلفت الشركة المجموعة المالية هيرميس (HRHO) وبنك الاستثمار رينيسانس كابيتال كمديرين مشتركين، حال المضي قدما في إجراءات الطرح، كما كلفت بنك أوف أمريكا ميريل لينش، وجيفريز إنترناشونال، وذا ستاندرد بنك بجنوب أفريقيا، بدور المنسقين والمديرين العالمين للطرح.