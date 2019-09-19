غادر رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم، بلاده متجها إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تمتد لمدة يومين، وذلك قبيل زيارته لنيويورك لحضور الجلسة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

"خان" سيبحث خلال الزيارة الوضع الخطير لإقليم كشمير

وذكر المكتب الصحفي لـ"خان"، حسبما نقلت صحيفة "ذا دون" الباكستانية، أن رئيس الوزراء الباكستاني سوف يبحث خلال الزيارة "الوضع الخطير" لإقليم كشمير المتنازع عليه مع الهند، بعد تجريد الأخيرة الإقليم من وضعه الخاص في الـ5 من أغسطس الماضي، حيث يخضع الإقليم منذ ذلك الحين لقيود صارمة تفرضها الحكومة ويشهد انقطاعا للاتصالات.

وأشار "مكتب خان"، إلى أنه يجري اتصالات منتظمة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشأن قضية كشمير، مضيفًا أنَّ الزعيمين سوف يبحثان أيضًا سبل تعزيز الروابط الاقتصادية بين بلديهما خلال الزيارة.

جدير بالذكر، أنَّه من المقرر أنَّ يطرح "خان" مسألة الإقليم خلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل.