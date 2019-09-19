أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، اليوم، تصاعد أعمال الإرهاب في أفغانستان، بما في ذلك الهجمات التي وقعت أمس الأول الثلاثاء، واستهدفت حشدًا انتخابيًا للرئيس أشرف غني في مقاطعة باروان، وآخر في موقع مدني مزدحم في كابول وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 50 مدنيًا وجرح آخرين.

وحث العثيمين، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، الأفغان على وضع حد فوري للعنف والأعمال العدائية والتركيز على تحقيق السلام والمصالحة، لأنه لا يوجد بديل للتسوية السياسية التفاوضية من خلال عملية سلام يقودها الأفغان ويمتلكون زمامها، وذلك على النحو الذي أكدته مجددًا القرارات والإعلانات التي تم اعتمادها في الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي، معربًا عن أمله في أن تجري الانتخابات الرئاسية المقبلة في جو يكتنفه السلم.