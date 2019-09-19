أسفرت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب ضبط خلالها إكسسوارات ووأقلام وكاميرات بإجمالي تعويضات 70 مليونا و558 ألفًا و562 جنيهًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، أحبط تهريب 20 ألف جنيه عشرون، فيما تم ضبط 51 قضية مزاولة مهنة بدون تصريح ودخول دائرة جمركية ومحاولة صعودة باخرة دون تصريح ومخالفات السائقين ومخالفات مسطح مائي وانتهاء فترة التصريح وانتحال صفة ونزول بحر دون تصريح.

كما جرى ضبط 1351 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط قضيتي تهريب مخدرات تضمنت 85 قرصًا مخدرًا، فضلًا عن تنفيذ 280 حكمًا قضائيًا، و3 قضايا هجرة غير شرعية وتزوير مستندات.