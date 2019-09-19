قالت بريطانيا، اليوم، إنها ستطرح حلولا تتعلق بخروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" ولكن "ليس طبقاً لمهلة نهائية مصطنعة"، بعد ساعات من تأكيد مكتب رئيس وزراء فنلندا أن على لندن تقديم مقترحات مكتوبة هذا الشهر.

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطانب بوريس جونسون: "سنقدم حلولا مكتوبة رسمية عندما نكون مستعدين، ولكن ليس طبقا لمهلة نهائية مصطنعة، وعندما يوضح الاتحاد الأوروبي أنه سيتحاور بشأنها بشكل بناء".

وكان رئيس الوزراء الفنلندي انتي ريني، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، نبه في وقت سابق، اليوم، الى أنه أمام لندن حتى نهاية سبتمبر الجاري لتقديم عرض اتفاق خطي في شأن خروج البلاد من الاتحاد الاوروبي"بريكست" يتيح تجنب خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء لوكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس": "من وجهة نظر رئيس الوزراء ريني على المملكة المتحدة أن تقدم اقتراحا خطيا بحلول نهاية شهر" سبتمبر.

وخلال زيارة دبلوماسية لباريس، أمس الأربعاء، أعلن انتي ريني أن "أي اقتراح" من المملكة المتحدة "يجب أن يقدم قريبًا إذا كان سيناقش"، مضيفا خلال لقائه الرئيس إيمانويل ماكرون "ولكن، علينا أن نستعد أيضا لبريكست من دون اتفاق".

وتجتمع الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يومي 17 و18 اكتوبر المقبل في بروكسل، أي قبل 10 أيام من الموعد المقرر لبريكست في 31 منه.

وحذر مصدر دبلوماسي فرنسي، اليوم الخميس من أن "الوقت ينفد"، مضيفا "لن نجري مفاوضات مباشرة في إطار المجلس الاوروبي منتصف أكتوبر".

واعلنت رئاسة الوزراء البريطانية، أمس الأربعاء، أن جونسون اتصل برئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر وقد بحثا "عزمهما المشترك على التوصل الى اتفاق".

فيما أوضح مصدر أوروبي، أن مسألة الجدول الزمني سيتم بحثها خلال اجتماع بين الجانبين الأسبوع المقبل على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.