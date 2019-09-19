اعتمد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الخطة التدريبية للجهاز للعام التدريبي 2019-2020 والتي يتم تنفيذها بمركز إعداد القادة للقطاع الحكومي التابع للجهاز.

وأكد الشيخ في بيان له أمس، أن إعداد الخطة التدريبية يأتي في إطار حرص الجهاز على الاستثمار في البشر ودعم كافة الأنشطة الخاصة بتنمية الكوادر البشرية بكافة وحدات الجهاز الإداري للدولة، وانطلاقًا من الدور المنوط بالجهاز كجزء أصيل من اختصاصاته في اعتماد خطط تدريب الوحدات الإدارية وتنفيذ البرامج التدريبية وتماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لبناء وتنمية القدرات من أجل الوصول لجهاز إداري كفء وفعال، يطبق معايير الحوكمة، ويحسن إدارة موارد الدولة، ويقوم بدوره التنموي، يخضع للمساءلة ويعلي من رضاء المواطن.

وتتضمن الخطة 5 محاور رئيسة، حيث يشمل المحور الأول حزمة من البرامج التدريبية الموجهة للموظفين الجدد وهي مجموعة برامج أساسيات الوظيفة العامة وتستهدف تعميق المفاهيم الإدارية لدى العاملين الجدد وصقل مهاراتهم وخبراتهم بما يؤهلهم للقيام بأدوارهم.

وأضاف أن المحور الثاني يتضمن مجموعة برامج المسار الوظيفي التي تخاطب الموظفين شاغلي المستويين الأول (أ)، (ب) والثاني (أ)، (ب) وتهدف لتزويد المشاركين بالمعلومات والخبرات اللازمة لرفع كفاءتهم في العمل بالإضافة إلى برنامج مهارات الحوكمة والتدقيق الداخلي في أعمال الإدارة العامة وبرنامج فن التعامل مع الجمهور ورضاء المواطنين وبرنامج مهارات التخطيط الاستراتيجي وبرنامج الولاء والانتماء التنظيمي في ظل أخلاقيات الوظيفة العامة.

أما المحور الثالث "برامج القيادة الوسطى" يتضمن ويركز بالأساس على تنمية المهارات الإدارية والسلوكية للقيادات الإدارية على مستوى الإدارة الوسطي والإشرافية بالقطاع الحكومي بما يكفل قيامهم بدورهم القيادي بطريقة أكثر فاعلية.

ويشمل المحور الرابع مجموعة برامج الإعداد لشغل الوظائف القيادية والتي توجه إلى المرشحين لشغل الوظائف القيادية وتهدف إلى تنمية وعي قيادات الجهاز الإداري للدولة بالمتغيرات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والمحلية والعالمية وتأثيرها على بيئة العمل.

والمحور الخامس بعنوان "بداية جديدة"، ويوجه لتأهيل الموظفين المقبلين على المعاش لتنمية مهاراتهم وثقافتهم تجاه العمل الحر واستثمار امكاناتهم الشخصية والخبرات والتجارب ومساعدتهم في التخطيط الصحيح لمرحلة التقاعد وعرض لعدد من قصص النجاح في هذا الإطار.

وأكد رئيس الجهاز أن هذه الخطة تم إعدادها لتلبية احتياجات جميع المستويات الوظيفية بهدف المساهمة في إثراء مهارات وقدرات الكفاءات التي يزخر بها الجهاز الإداري للدولة، موضحا أن آلية المشاركة في البرامج التدريبية يأتي من خلال ترشيح الموظف من خلال جهة عمله، والتي تقوم بدورها باختيار المرشحين لهذه البرامج للتدريب في الجهاز وفقا لحاجة العمل في الجهة، ووفقا لحاجة الموظف إلى هذه البرامج التدريبية.

ودعا رئيس الجهاز جميع موظفي الجهاز الإداري للدولة إلى ضرورة المشاركة الفعالة في البرامج التدريبية، مشددا على منع مشاركة الموظف في أي برنامج تدريبي قد حضره في وقت سابق، وأن تراعي الجهات الشفافية والنزاهة في المشاركة في البرامج التدريبية المطروحة.

والفترة التي يقضيها الموظف في التدريب فترة عمل يستحق عنها أجره الكامل، وذلك وفقاً للمادة رقم 15 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.