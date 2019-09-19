وصول نجوم الفن إلى الغردقة للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي

وصل مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، وفد من نجوم الفن للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، وتوجهوا مباشرة لمنتجع الجونة استعدادا لحفل الافتتاح مساء اليوم، وتستمر أعمال المهرجان حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجارى.

وضم الوفد عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم: الدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، وروجينا، وإلهام شاهين، والإعلامية بوسي شلبي، وأحمد الفيشاوي، وزوجته، وريهام أيمن وزوجها شريف رمزى، وتامر هجرس، ومحمد رمضان، وعبدالرحمن أبوزهرة، ونبيلة عبيد، ونجلاء بدر، والمنتج طارق الجنايني، وخالد أنور.

وقام الفنان محمد رمضان، بتقبيل رأس الفنان الكبير عبدالرحمن أبوزهرة، داخل الطائرة قبل وصولهم إلى مطار الغردقة. ومن المقرر أن يمنح المهرجان، خلال فعالياته، العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعي، وتشهد أروقة المهرجان العديد من الندوات والورش النقاشية منها مائدة حوار خاصة بسينما من أجل الإنسانية السبت 21 سبتمبر في الجامعة الألمانية الساعة 12 ونصف ظهرا يديرها رانيلد أيك، ومحاضرة حول الترميم والحفاظ على الأفلام في نفس اليوم في العاشرة والنصف صباحًا، بحضور ساندرا شولبيرج ويديرها جاي ويسبرج، بجانب لقاء عن جماليات تصميم الصوت بحضور راسول بوكاتي.

وغادر مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، وفد كبير من الفنانين، متجهين إلى مطار الغردقة الدولي، للمشاركة بفعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي، والذي تنطلق فعالياته، اليوم، بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية.