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"التعليم العالي": السبت المقبل بدء الدراسة بالجامعات ولا صحة للتأجيل

"التعليم العالي": السبت المقبل بدء الدراسة بالجامعات ولا صحة للتأجيل

وصول نجوم الفن إلى الغردقة للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي

وصول نجوم الفن إلى الغردقة للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي

سوسن بدر لـ"الوطن": حزينة على عدم مشاركتي في مهرجان الجونة

سوسن بدر لـ"الوطن": حزينة على عدم مشاركتي في مهرجان الجونة

وزير التعليم العالي يتفقد "الجامعة التكنولوجية" استعدادا لبدء الدراسة

وزير التعليم العالي يتفقد "الجامعة التكنولوجية" استعدادا لبدء الدراسة

التجارة السعودية: 2420 رخصة لمشروعات أجنبية في المملكة خلال 5 سنوات

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"الخارجية" تدعو العمال المصريين في الأردن لتصويب وتقنين أوضاعهم

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تحسن أحوال الطقس خلال الأسبوع المقبل.. والحرارة تصل إلى 31 درجة

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