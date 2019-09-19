قال اللواء محمد عباس نائب رئيس الأكاديمية العسكرية السورية سابقا، إنّ تشكيل اللجنة الدستورية أحد العناصر التي كانت تعتبر مقدمة للوصول إلى حالة الاستقرار، والذي لم يتحقق إلا عندما ترفع أمريكا عدوانها عن الدولة السورية.

وأضاف عباس خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز" أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تحاول التدخل في عملية صياغة الدستور الجديد للدولة السورية لتحقيق أهدافها التي عجزت عن تحقيقها للحرب، إذ تريد الوصول عبر الدستور إلى نتائج يمكن تمريرها، وتحقيق نتائج أخرى من خلاله.

وأشار نائب رئيس الأكاديمية العسكرية السورية إلى أنّ الموافقة على تشكيل اللجنة الدستورية يعني أنّ الجانبين الأمريكي والتركي وكل من اعتدى على الدولة لا يمكن لهم تحقيق الأهداف التي أرادوها بالعدوان على الدولة السورية، مؤكدا أنّ الشعب السوري هو الذي يقرر دستوره، وصناعة دستوره وماذا يريد عبر التوافق والحوار والتواصل والنقاط المشتركة بين مكونات الشعب السوري.