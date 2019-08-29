قال القائم بأعمال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي، اليوم، إن روسيا تأمل في إطلاق اللجنة الدستورية السورية في وقت قريب، وتدعو لعدم عرقلة عملية الإطلاق، مضيفا خلال جلسة مجلس الأمن الدولي: "نترقب أن يتم إطلاق اللجنة الدستورية في أقرب وقت، بالرغم من الجهود الغاضبة المتزايدة لزملائنا الغربيين لتعطيل هذه العملية".

وتابع بوليانسكي: "نحث جميع الأطراف المهتمة بإخلاص على نجاح العملية السياسية، لأجل التوصل إلى التسوية المستقرة في سوريا، على عدم عرقلة هذه الجهود"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وكان المبعوث الأممي إلى سوريا، جير بيدرسون، أعلن في وقت سابق اليوم، أن تشكيل اللجنة الدستورية السورية على وشك الانتهاء، معرباً عن أمله في أن يتم الانتهاء من العمل قبل نهاية سبتمبر.

وتبحث تسوية الأزمة السورية المستمرة منذ عام 2011 عبر منصتي جنيف وأستانا (نور سلطان حاليا)، وكان قرار إنشاء لجنة دستورية لسوريا، قد اتخذ على أساس مؤتمر الحوار الوطني السوري، الذي انعقد في يناير عام 2018 في "سوتشي" الروسية، حيث قامت روسيا بجمع أكثر من 1500 سوري، يمثلون مختلف المجموعات السياسية والعرقية والدينية في البلاد، وذلك في إطار العمل، من طرف موسكو وشركائها الرئيسيين والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية، تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.