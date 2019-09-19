تفقد وزير العدل، في زيارة مفاجئة سير العمل بمجمع محاكم بورسعيد، وشملت الزيارة المرور على محكمة بورسعيد الابتدائية ومحاكم بورسعيد والضواحي والمينا الجزئية.

كما مر الوزير على قاعات الجلسات وتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ او المحضرين أو المطالبات، والتقى ببعض العاملين فيها وذلك للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها.

كما شملت الزيارة أيضا تفقد المكاتب الأمامية بالمحكمة الابتدائية وجزئياتها حيث أن مجمع محاكم بور سعيد يدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها، كما تضمنت الزيارة تفقد مقر نقابة المحامين بالمحكمة.

وتبادل الوزير الحديث مع بعض المحامين والتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة بالمقر والتي تمكن المحامين من أداء عملهم.

والتقى أثناء الزيارة ببعض المواطنين وتعرف على الإجراءات التي يباشرونها في المحكمة وعما إذا كان هناك ثمة معوقات تصادفهم فيها حتى يتم القضاء عليها.

وعقب تفقد سير العمل بالمحكمة قام وزير العدل بزيارة مكتب شهر عقاري بور سعيد وهو ضمن منظومة المكاتب المطورة والتي تعمل بنظام الشباك الواحد، وتفقد سير العمل فيه والتقى العديد من المواطنين المتعاملين مع المكتب واستمع لهم حيث أفادوا بانتظام سير العمل بالمكتب والخدمات المقدمة من خلاله.