مدبولي يتفقد المركز التكنولوجي في بورسعيد.. ويتساءل: هل المواطن راضٍ؟

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، جولته التفقدية في محافظة بورسعيد، بعد انتهاء عقد أول اجتماع مجلس محافظين خارج القاهرة هناك، كسياسة جديدة بدأ تفعيلها.

بدأ مدبولي بتفقد إدارات مقر محافظة بورسعيد، التي تم تحويلها للعمل بالنظام الرقمي بدلا من النظام الورقي.

وتفقد مدبولي البوابة الإلكترونية للمحافظة، ثم تفقد المركز التكنولوجي الجديد وأعمال التطوير التي تمت داخل مبنى المحافظة.

واستمع مدبولي لشرح من العاملين بالمنظومة الجديدة ومدى تحسن الخدمات المقدمة إلكترونيا وشعور المواطنين بها، وتساءل عما إذا كان هناك عقبات تحول دون إنجاز الخدمات إرضاء للمواطنين وشعورهم بتحسن الوضع عن سابقه.

وكان رئيس الوزراء بدأ اجتماعه الأول بمجلس المحافظين خارج القاهرة، إيذانا بتغيير الوضع القديم وخلق روح المنافسة بين المحافظين وإجراء جولات ميدانية داخل المحافظات عقب انتهاء الاجتماع مع المحافظين.