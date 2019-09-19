تستعد الإعلامية جوري بكر مُقدم النشرة الفنية "عرب وود" عبر قناة "روتانا سينما"، لتقديم تغطية خاصة لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، الذي ينطلق اعتبارًا من اليوم الخميس، إذ يبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة السادسة مساءً.

وقالت جوري لـ"الوطن" إنّ هذه المرة هي الأولى لها في تقديم فعاليات المهرجان، إذ أسندت لها القناة تغطية فعالياته وصولًا إلى حفل الختام، موضحة أنّها ستُجري لقاءات مع الفنانين، إلى جانب تغطية للأفلام المُشاركة.

وتنطلق فعاليات الدورة الثالثة لـ"الجونة السينمائي" الليلة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويُقدمه شريف نور الدين، وشيرين حمدي، وآية الغرياني وجومانا ماهر، وذلك عبر قناة ON E حصريًا.