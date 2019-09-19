قال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الجنرال كينيث ماكينزي، اليوم، إن التهديدات التي تواجه حرية الملاحة في الخليج تمثل مشكلة كبيرة تتطلب حلا دوليا.

وأضاف في تغريدة على حساب البعثة الأمريكية إلى السعودية على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، أوردتها قناة "العربية" الإخبارية: "أثمّن قرار الملك سلمان بالانضمام إلى مجموعة الأمن البحري الدولي والقيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمية"، مرحبا بالتزام المملكة بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة، والذي يعد ركيزة أساسية للاقتصاد العالمي.

وأضاف ماكينزي: "يسعدنا أن المملكة العربية السعودية ستنضم إلى أستراليا ومملكة البحرين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، كجزء من هذا الحل".

وأعلنت السعودية والإمارات، في وقت سابق، انضمامهما للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية.