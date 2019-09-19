قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إن عدد الطلاب الذين ترددوا على المقر الدائم لصندوق علاج الإدمان، منذ افتتاحه الأسبوع الماضي، بلغ 1500 طالب وطالبة، موضحة أن العدد يشير بتردد آلاف الطلبة على المقر مع بداية العام الدراسي الجديد.

وأضافت الوزارة، أن 300 طالب من ضمن المترددين أبدوا رغبتهم في التطوع بالصندوق، وهو ما يشجع على افتتاح مقرات أخرى للصندوق بالجامعات المصرية خلال الفترة المقبلة.

ولفتت إلى أن صندوق مكافحة الإدمان، افتتح أول مقر له بالجامعات المصرية داخل جامعة القاهرة، كمقر دائم للصندوق ليكون منارة للوقاية وتوعية الشباب بجانب العمل على جذب مزيد من المتطوعين الشباب للانضمام للتطوع والمشاركة الفاعلة في مواجهة المخدرات، والوصول لخطة عمل عربية متكاملة في هذا المجال، وسيتم عرضه على مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب تمهيداً للوصول لجهد متكامل لمواجهة هذه القضية.

جاء ذلك خلال توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي والمركز الوطني للتأهيل بالإمارات، بهدف تنفيذ مجموعة مِن البرامج المتخصصة لعلاج مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، وكذلك تنفيذ برامج توعية بأضرار تعاطي المخدرات على مستوى الدولتين.