ناشد الإعلامي خالد منتصر، وزارة الصحة باحترام البروتوكول العالمي لجراحات السمنة، بعد وفاة الشاب مصطفى محمد لطفي أثناء خضوعه لإحدى تلك الجراحات.

وكتب خالد منتصر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيس بوك"، "هذا الشاب الجميل ابن جراح الأعصاب الشهير، توفي منذ يومين للأسف بعد جراحة سمنة تحويل مسار، يا سادة، يا وزارة الصحة، يا مسؤولين، ياجراحين، أرجوكم لابد من احترام البروتوكول العالمي لجراحات السمنة، متى تجرى؟، وما هي الخبرة التي لابد من توافرها؟، ومن هو المريض الذي يحتاجها؟".

وأضاف: "أرجوكم أنا لا أسعى إلى فرقعة إعلامية ولكني أريد فقط انضباطاً علمياً ورقابة صحية والتزاماً طبياً، هذا شاب في عمر الزهور ومثله حالات قد تكررت وتوفاها الله في الفترة الأخيرة نتيجة انتشار الإعلانات التليفزيونية عن تلك الجراحة، ومداعبة حلم الرشاقة لكل أصحاب الوزن الزائد، نداء أرجو أن بجد أذناً صاغية".