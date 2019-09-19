واصل برنامج تعزيز المواطنة والذي دشنته محافظة المنيا في نسخته الثانية بعدد من القرى الأكثر احتياجا تقديم الأنشطة والفعاليات التوعوية والتثقيفية، بقرية صندفا بمركز بني مزار بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، أن الهدف من تلك الأنشطة نشر الوعي الثقافي، الذي يُعد ركيزة في بناء الإنسان وتنمية المجتمع، وأحد محاور خطة التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة، لافتاً إلى أن الجهات المشاركة في الفعاليات ستواصل تقديم خدماتها وأنشطتها بالقرى المستهدفة في إطار الخطة الاستراتيجية للمحافظة والتي قوامها الأساسي بناء الإنسان و تعزيز العمل والبناء والتنمية ودمج جميع عناصر المجتمع وإعادة قوافل التنوير والثقافة في كل المجالات.

تضمنت الفعاليات، ندوات تثقيفية حول المواطنة وقبول الأخر من أجل دعم روح الولاء والانتماء، وأنشطة لمديرية التضامن الاجتماعي والشباب والرياضة وكذلك منافذ لمديرية التموين لتوفير سلع غذائية بأسعار مخفضة للمواطنين من خلال المنافذ المتحركة للتخفيف عن كاهلهم .

كما تقدم الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الفعاليات والأنشطة، منها إقامة عدد من الورش الحرفية وورش للفنون التشكيلية، وورشة قطعة ديكور من الخشب البوهيمي، ورشة وحدة إضاءة من المعدن المفرغ، وحرف ومشغولات للمرأة منها خرز وإكسسوارات - جلود بالكروشيه، وورشة فنون تشكيلية للأطفال. وتألقت خلال الفعاليات فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا في عروضها وفقراتها الفنية التى قدمتها بمدرسة الشهداء بقرية صندفا.